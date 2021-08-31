Все зависит от нас: петрозаводчане смывают в унитазы пакеты и ветошь

«РКС-Петрозаводск» показали, что достали из канализационного колодца одного из домов в городе.

Один из канализационных колодцев засорила ветошь. Ее смыли в унитаз жители двухэтажного дома, расположенного в центре города. Только представьте себе, это колодец на один подъезд двухэтажного дома! А если квартир больше? К сожалению, в разных районах города канализацию ежемесячно засоряют сотни раз. Сотрудники «РКС-Петрозаводск» призывают жителей правильно пользоваться сетями.

По словам работников АО «ПКС-Водоканал», в городе есть колодцы, которые нуждаются в прочистке ежедневно. В канализационных сетях находят пакеты, картонные коробки, ватные палочки, ветошь, мягкие игрушки и автомобильные дворники. Разумеется, это предметы ни в коем случае не должны были попасть в унитаз. В канализацию нельзя смывать пищевые отходы, легковоспламеняющиеся жидкости. На очистные сооружения водоканала приплывали даже автомобильные шины.

Правила пользования канализацией нужно соблюдать всем, это касается и детей. Необходимо показывать детям на своем примере, как нужно пользоваться канализацией. Засор — это всегда неприятности для жильцов дома и тех, кто просто проходит мимо двора, где из-за засора распространяется неприятный запах. Пожалуйста, помните о том, что все начинается с нас! Если вы не хотите жить без канализации, не нужно ее засорять.