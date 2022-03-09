Всего 11 детей в Карелии за последние сутки заразились коронавирусом

При этом за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 32 ребенка, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
На 17 марта зарегистрировано 16970 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 19.
Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в социальной сети.
За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 32 ребенка.
Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 16922 человека.
Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 150 человек, выздоровели 164 пациента, зарегистрированы три смерти от COVID-19.
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