В Калужской области дети надругались над пятилетней девочкой

В Калужской области возбуждено уголовное дело о надругательстве детей мигрантов над пятилетней девочкой.

В Калужской области два ребенка 9 и 11 лет подозреваются в совершении противоправных действий в отношении маленькой девочки в Боровском районе, об этом сообщил в своем Telegram-канале местный глава Владислав Шапша.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что несовершеннолетние подозреваемые находятся в России незаконно вместе с родственниками из Таджикистана, их депортируют и запретят въезд в страну, об этом рассказали в МВД РФ.

— Высылка из России будет отложена только для тех иностранцев, в отношении которых будет принято решение об установлении процессуального статуса в рамках расследования возбужденного уголовного дела, — рассказала о происшествии в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк 23 июля.

Другими словами, депортация тех, кто причастен к преступлению, будет отложена. На данный момент МВД по Калужской области и Миграционная служба работают над выяснением обстоятельств.

— В настоящее время родители подозреваемых в совершении противоправных деяний содержатся в Центре временного содержания иностранных граждан, а сами несовершеннолетние — в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, — рассказали в ведомстве.

Пострадавшей оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.