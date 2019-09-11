Всех любителей активного образа жизни Петрозаводска приглашают на открытую тренировку

Клуб "Бегать модно" приглашает всех желающих на открытую тренировку, сообщили в администрации Петрозаводска.

Любителей активного образа жизни ждут в ближайшую пятницу на Онежской набережной.

Спортивное мероприятие, включающее совместный бег, состоится 13 сентября в 18 часов у Ротонды. В программе тренировки - беговая разминка, "уличный кроссфит" от СК "Everest", заминка.

После пробежки будет проводиться вручение клубных карточек членам клуба "Бегать модно", приём в спортивный клуб вновь вступивших участников и традиционное чаепитие.

Подробнее о мероприятии – в группе "Бегать модно".