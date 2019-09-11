18:20, 11 Сентября 2019
Всех любителей активного образа жизни Петрозаводска приглашают на открытую тренировку
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Клуб "Бегать модно" приглашает всех желающих на открытую тренировку, сообщили в администрации Петрозаводска.
Любителей активного образа жизни ждут в ближайшую пятницу на Онежской набережной.
Спортивное мероприятие, включающее совместный бег, состоится 13 сентября в 18 часов у Ротонды. В программе тренировки - беговая разминка, "уличный кроссфит" от СК "Everest", заминка.
После пробежки будет проводиться вручение клубных карточек членам клуба "Бегать модно", приём в спортивный клуб вновь вступивших участников и традиционное чаепитие.
Подробнее о мероприятии – в группе "Бегать модно".
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