Всех учащихся Нововилговской школы, где произошла массовая вспышка инфекции, осмотрят врачи

Врачи в Новой Вилге осмотрят детей после вспышки инфекции в школе.
Осмотры пройдут в целях полного купирования очага инфекции и недопущения дальнейшего ее распространения. Это предписание Управления Роспотребнадзора, пояснил на своей странице в ВК глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.
— Всем обучающимся МОУ «Нововилговская средняя общеобразовательная школа № 3» необходимо в ближайшее время пройти осмотр в Нововилговской амбулатории. Это ключевая и необходимая мера для обеспечения безопасности здоровья наших детей и всех жителей поселка. Прошу отнестись к этой рекомендации с максимальной ответственностью и пониманием, — обратился к жителям Григорий Шемет.
Жителей просят сохранять спокойствие и следовать указаниям медицинских работников.
Напомним, на прошлой неделе массовая вспышка кишечной инфекции произошла в школе в Новой Вилге. У 27 учащихся начальных классов была диагностирована острая кишечная инфекция. Один ребенок был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, остальные получали амбулаторное лечение. Специалисты Прионежского филиала Республиканской больницы им. В.А. Баранова проводили необходимые противоэпидемические мероприятия. В Следкоме Карелии возбудили уголовное дело по факту массового заболевания учащихся.