Всемирный день крупнейшей биосистемы на планете отмечают 28 сентября

Специалисты рассказали, почему море на Северо-востоке Карелии называют Белым.

Сегодня, 28 сентября, отмечается всемирный день моря, напомнили в паблике Госкомитета Карелии по жилищному надзору.



«Этот день отмечается с 1978 года по решению ООН. Море — это бесценное творение природы. Источник жизни и крупнейшая биосистема на планете», — рассказали в группе.



Цель всемирного дня моря — привлечь внимание международной общественности к проблемам экологии, варварского лова рыбы, загрязнения водоемов, глобального потепления, а также к актуальным проблемам сохранения биологических, природных и рекреационных ресурсов морей для будущих поколений, сообщили в источнике.



Как напомнили в паблике, Россия омывается 13 морями — это самая большая морская акватория в мире.



«Северо-восток Карелии омывается Белым морем — самым маленьким морем Северного Ледовитого океана. Его глубина не больше 350 метров, его температура колеблется летом от +6 до +15 градусов Цельсия. А зимой море все покрыто льдом. Наверное, поэтому его и назвали Белым», — написали в источнике.

Напомним, ранее мы рассказали, как в республике налаживают производство кормовых концентратов для рыб.