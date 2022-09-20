Всеобщий музыкальный диктант пройдет в Петрозаводске

Жителей Петрозаводска приглашают поучаствовать во Всеобщем музыкальном диктанте.

Второго октября в России состоится традиционная Международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант». В Петрозаводске она пройдет в Детской хоровой школе и в Детской школе искусств им. М. А. Балакирева. Начало в 12.00. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

«Всех желающих приглашают проверить и развить музыкальную грамотность, узнать больше о русской музыкальной культуре. Для участников будут доступны авторские диктанты разной степени сложности, среди которых есть ритмический диктант для людей без музыкального образования», — говорится в сообщении.

Также готовится онлайн-трансляция из Российской академии музыки имени Гнесиных.