Всеобщий музыкальный диктант пройдет в Петрозаводске

Жителей Петрозаводска приглашают поучаствовать во Всеобщем музыкальном диктанте.
Второго октября в России состоится традиционная Международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант». В Петрозаводске она пройдет в Детской хоровой школе и в Детской школе искусств им. М. А. Балакирева. Начало в 12.00. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.
«Всех желающих приглашают проверить и развить музыкальную грамотность, узнать больше о русской музыкальной культуре. Для участников будут доступны авторские диктанты разной степени сложности, среди которых есть ритмический диктант для людей без музыкального образования», — говорится в сообщении.
Также готовится онлайн-трансляция из Российской академии музыки имени Гнесиных.
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