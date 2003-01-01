Всероссийская Вахта Памяти ФССП России собрала поисковиков в Карелии

Стартовала Всероссийская Вахта Памяти ФССП России — 2025 «Карельский фронт»

В Карелии стартовала Всероссийская Вахта Памяти ФССП России — 2025 «Карельский фронт». Это ежегодная акция, в рамках которой сотрудники Службы судебных приставов со всей страны выезжают на места сражений Великой Отечественной войны, чтобы вместе с опытными поисковиками находить останки солдат, устанавливать их имена и передавать родственникам известие о судьбе бойцов. Об этом рассказали в официальном паблике УФССП России по Республики Карелия.

В этом году Вахта проходит именно на Карельском фронте. Здесь в годы войны шли тяжелые бои, а многие воины до сих пор числятся пропавшими без вести. Экспедицию приурочили сразу к трем датам: 80‑летию Победы, Году Защитника Отечества и 160‑летию образования института судебных приставов.

В Медвежьегорском районе состоялось торжественное открытие. Около 200 сотрудников службы судебных приставов из 56 регионов страны почтили память павших минутой молчания. Право поднять государственный флаг, знамя Победы и другие флаги получили ветераны и почетные участники поискового движения.

Поисковые работы будут идти до 14 августа во взаимодействии с «Союзом поисковых отрядов Карелии». Помимо раскопок, участников ждет культурная программа — военные реконструкции, выставки найденных артефактов, экскурсии, встречи с опытными поисковиками и мастер‑классы.

Такие экспедиции помогают восстанавливать историческую справедливость, возвращать имена героям и сохранять память о войне для будущих поколений.

Подробнее можно узнать в официальном паблике УФССП России по Республики Карелия.