Всероссийский трайбл-фестиваль «LIITANSSI» прошел в Карелии

В столице Карелии состоялся великолепный концерт в стиле «трайбл».

Гала-концерт в стиле «трайбл» прошел в минувшие выходные в Кондопоге под общей темой «В мире великих писателей». В Карелии выступали, помимо местных коллективов, артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Твери, Торжка, Раменского, Великого Новгорода и Вологды.

За основу танцев были взяты сюжеты произведений классиков и современных писателей.

Наш номер — презентация нового человека. Идея заключается в том, что нынешняя цивилизация подходит к концу своего существования, и мы рождаемся на пепле прежних идей и выходим как новые люди, которые могут путешествовать между мирами и коллективно, без вражды, идти к чему-то в будущем, — рассказала София, участница коллектива Mirida Tribe.

Обширная география при этом только помогла участникам концерта. Так, другой коллектив, объединение «Кружок асинхронного танца Asile», с номером по повести Стругацких «Улитка на склоне», был представлен артистами из Раменского, Москвы, Твери и Торжка. По словам руководителя коллектива, комьюмы они шьют сами, и это занимает большую часть подготовки к концерту, до полутора месяцев. А вот номера девушки могут ставить за несколько репетиций, поскольку работа в основном идёт на импровизации.

Мы проводим это фестиваль третий год, — рассказала Ольга Блохина, организатор фестиваля. — В этот раз к нам приехали 13 коллективов, плюс индивидуальные исполнители. И, думаю, зрители были удивлены. Тайбл на сегодняшний день — очень многогранная история, и участники фестиваля представили на суд публики номера вплоть до мини-спектаклей.

Фоторепортаж Людмилы Корвяковой с этого интересного события смотрите в «Столице на Онего».