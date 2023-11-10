«Вся Карелия гордится вами, парни!» — георгиевскую ленту прикрепили к боевому знамени авиаполка Бесовца

Торжественная церемония крепления ленты к боевому знамени нашего 159-го истребительного авиаполка состоялась 10 ноября.

О важном и значимом для всех военнослужащих событии рассказал на своей странице в соцсети глава Карелии.

«Боевое знамя нашего 159-го истребительного авиаполка теперь — с георгиевской лентой!» — написал Артур Парфенчиков.



Торжественная церемония крепления ленты состоялась в пятницу, 10 ноября. «С гордостью за наших летчиков принял в ней участие», — поделился руководитель региона.





Почетное наименование «гвардейский» полк носил много лет, получив его еще в 1944-м — за мужество и стойкость, проявленные в боях. Но десять лет назад звание было утрачено в результате реорганизаций воинских частей. Между тем, личный состав полка с честью выполняет все поставленные задачи, несет службу в зоне С. О. Верховный главнокомандующий и президент страны Владимир Путин оценил заслуги полка и вернул наименование «гвардейский» своим Указом, рассказал глава Карелии.



«Поздравляю! Вся Карелия гордится вами, парни! Служить в гвардейском полку — это честь!» — написал в сети руководитель республики.