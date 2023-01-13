Вся техника подрядчика задействована на подсыпке, заявили в администрации Петрозаводска

В мэрии столицы Карелии рассказали о борьбе со скользкостью из-за оттепели.

В связи с оттепелью силы подрядных организаций сконцентрированы на борьбе со скользкостью. Вся техника задействована на подсыпке. Об этом сообщила на планерном совещании руководитель информационно-аналитического управления администрации Петрозаводска Анникки Сильченко.

«Большинство обращений поступает с придомовых территорий, следить за чистотой и безопасностью на них обязаны управляющие организации», — отметила Анникки Сильченко.

Читатели «Столицы на Онего» пожаловались на грязь в центре города из-за песка, которым подсыпают улицы. В мэрии просят петрозаводчан потерпеть. В настоящее время используют для подсыпки пескосоляную смесь и каменную крошку.

«Главное — безопасность», — заявили в администрации города.