"Вся в синяках и царапинах": костомукшанка поучаствовала в экстремальном забеге в Финляндии

Газета "Новая Костомукша" написала об экстремальном забеге Energy Run в финском городе Вааса, участниками которого стали жители Карелии Анастасия и Максим Паршаковы.

"Забег длиной 8,5 км с 30-ю сложными препятствиями проходил по горнолыжному склону, - рассказывает Анастасия. – Постоянно приходилось преодолевать очень крутые подъемы и спуски. Мы бежали по болоту, лесным тропкам, кустам и даже по булыжникам в гору. Ноги соскальзывали, я вся в синяках и царапинах, руки-ноги изодраны, но довольна результатом: заняла 10 место из 79 девушек моего возраста".

Участникам пришлось дважды переплывать водоем с преградами.

"Сначала, - продолжает девушка, - на пути встретились надувные ватрушки, связанные между собой. Спортсмены заползали на них и часто падали, потому что ватрушки ходили ходуном. Дальше надо было нырять с головой под препятствия. После воды совсем бежать не хотелось, не было сил, но Максим подгонял. Для меня самым сложным было взобраться по канату на высоту 4 метра. Снова поддерживал муж: поднимал. Ещё трудность вызвали кольца-рукоходы. Для этого надо серьёзно тренировать руки".

Интересным, по мнению карельских участников, было задание с автобусом.

"Первый раз надо было забежать и выбежать через входы, а второй – проскочить через багажное отделение, оно было открыто насквозь", - отмечает костомукшанка.

В июле пара снова планирует принять участие в соревнованиях в Финляндии.