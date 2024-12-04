«Всю жизнь много учился»: народный артист Карелии Геннадий Миронов отметил сегодня свое 80-летие

Основатель и руководитель оркестра "Онего" отпраздновал юбилей.

Сегодня свое 80-летие отмечает Геннадий Иванович Миронов, народный артист Карелии, основатель, художественный руководитель и главный дирижер оркестра русских народных инструментов «Онего» Карельской филармонии. Об этом сообщили в паблике Интернет-журнал «Лицей».

Геннадий Иванович был способным учеником с отличным слухом и всегда ему на пути встречались педагоги, готовые бесплатно с ним заниматься. Одним из его учителей был Владимир Дидковский, обучивший его музыкальной грамоте. Геннадий Миронов поступил сразу в третий класс музыкальной школы и закончил ее экстерном. Затем учился одновременно в десятом классе и в музыкальном училище, работал на ленто-ткацкой фабрике баянистом. Хотя в трудовой у него было записано «Сантехник I разряда».



«Я чистокровный шестидесятник! — с гордостью говорит Миронов. — Эх, что это было за время! В Казани тогда молодежь собиралась в кафе, читали Евтушенко, Ахмадулину, Вознесенского…», — вспоминает юность Геннадий Миронов.



В то время молодой музыкант накопил деньги на свой первый концертный баян. Стоил музыкальный инструмент дорого. Костюм для занятий был протертым от баяна, потому что занимались по шесть-семь часов. Геннадий Миронов уже тогда понял, что музыка — это его призвание, работа для души. Затем он поступил и окончил консерваторию в Ленинграде. Педагогом по дирижированию был концертмейстер оркестра Мравинского Владимир Рафаилович Столяров.

«За все годы учебы я не пропустил ни одного урока по дирижированию. Это было святое для меня», — вспоминает Геннадий Миронов.