Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:10, 28 Июня 2018

Вскрылись любопытные подробности романа Аллы Пугачевой с Владимиром Кузьминым

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
28.06.18 20:00
ФОТО: Снимок 71-летней Татьяны Васильевой без юбки вызвал бурную реакцию в соцсетях
28.06.18 19:40
Стало известно, где в России живут самые толстые невесты
28.06.18 18:40
Все новости
Загрузка...

Друзья певца Владимира Кузьмина раскрыли подробности его романа с Аллой Пугачевой. Близкие отношения связывали коллег в 1980-е.

В середине июня, пишет Lady, стало известно, что 63-летний Владимир Кузьмин развелся с 36-летней женой и закрутил роман с 26-летней девушкой. После этого личная жизнь музыканта стала предметом активного обсуждения в СМИ, в том числе его прежние отношения.

Примадонна и Кузьмин начали встречаться, когда певица была замужем за концертным директором и продюсером Евгением Болдиным.

"Кузя сильно взволновал Аллу Борисовну. То, с каким обожанием относилась Алла к Кузе, было очевидно всем, включая ее мужа Болдина, который страдал и терпел. Он злился, спрашивал меня, кто этот кудрявый, откуда он взялся. Ревновал", — рассказал "Комсомольской правде" композитор Юрий Чернавский.

По его словам, Примадонна была неразлучна с новым фаворитом и помогала ему в раскрутке, засыпала подарками. Несмотря на столь трепетное к нему отношение, рассказала актриса Виктория Лазич, у певца страсть к Пугачевой угасла всего через два года:

"Моя приятельница, близкая подруга Аллы Пугачевой, рассказывала, как горько плакала Алла, когда Кузьмин после двухлетнего романа объявил ей, что полюбил другую. Она понимала, что не сможет удержать эту буйную натуру. Но она страдала из-за разрыва, потому что действительно любила этого человека".

К тому же, по словам супруги Чернавского Татьяны, Кузьмин не был верен Алле, даже во время их романа:

"Когда Кузьмин крутил с ней (Аллой, - ред.) любовь, другая женщина ходила от него беременной. Был такой случай. Прибегает к нам домой Пугачева и говорит мне: "Таня, дай срочно носочки новые с этикеткой". Я понять не могу, что стряслось. Она говорит: "У Кузьмина его гражданская жена рожает, надо ей носки принести, мы сейчас в роддом поедем".

Как выяснилось, во время романтических отношений с Пугачевой у Кузьмина была связь с моделью Ириной Мильциной и фанаткой певца Татьяной Муинго. Обе девушки родили от артиста по внебрачному ребенку.

Официально Кузьмин был женат трижды: на поэтессе Татьяне Артемьевой, американской фотомодели Келли Керзон и Екатерине Трофимовой. Кроме того, около семи лет артист жил с актрисой театра и кино Верой Сотниковой.

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
28.06.18 20:00
ФОТО: Снимок 71-летней Татьяны Васильевой без юбки вызвал бурную реакцию в соцсетях
28.06.18 19:40
Стало известно, где в России живут самые толстые невесты
28.06.18 18:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2018, 13:30
Увидеть Кивач и умереть
23.06.2018, 14:50
В Карелии накануне выпускного погиб одиннадцатиклассник
24.06.2018, 14:33
Трагедия на водопаде Кивач: "Они все прибежали, когда мой муж уже утонул"
21.06.2018, 13:45
Что на самом деле произошло в день трагедии на водопаде "Кивач"
21.06.2018, 14:14
ФОТО: У Республиканской больницы в Петрозаводске обнаружена бомба
27.06.2018, 19:40
Откуда у Пугачевой и Галкина появился третий ребенок?

Аналитика

Сегодня 12:43
Капитал
Заплатили и забыли 1
За разработку Концепции создания промышленных парков в Карелии заплатили из бюджета больше 100 тысяч рублей, а потом не стали ни обсуждать, не утверждать. 
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Поиск – это память: зачем работают карельские поисковики? 5
27.06.2018 15:25
Пять вопросов о птицах в городе
27.06.2018 14:40
Из Петрозаводска в град Петра: как купить квартиру в северной столице с умом
22.06.2018 10:00
Вся аналитика

Чтиво

27.06.2018 16:01
Частная жизнь
Благодатная свадьба 1
Жители села Деревянное Алексей Иванович и Валентина Ивановна Никифоровы отметили 70-летие совместной жизни. 
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться" 3
26.06.2018 10:23
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
21.06.2018 12:13
"Так вышло, мы любим Россию" 9
19.06.2018 09:58
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.06.2018 14:46
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»