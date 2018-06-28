Вскрылись любопытные подробности романа Аллы Пугачевой с Владимиром Кузьминым

Друзья певца Владимира Кузьмина раскрыли подробности его романа с Аллой Пугачевой. Близкие отношения связывали коллег в 1980-е.

В середине июня, пишет Lady, стало известно, что 63-летний Владимир Кузьмин развелся с 36-летней женой и закрутил роман с 26-летней девушкой. После этого личная жизнь музыканта стала предметом активного обсуждения в СМИ, в том числе его прежние отношения.

Примадонна и Кузьмин начали встречаться, когда певица была замужем за концертным директором и продюсером Евгением Болдиным.

"Кузя сильно взволновал Аллу Борисовну. То, с каким обожанием относилась Алла к Кузе, было очевидно всем, включая ее мужа Болдина, который страдал и терпел. Он злился, спрашивал меня, кто этот кудрявый, откуда он взялся. Ревновал", — рассказал "Комсомольской правде" композитор Юрий Чернавский.

По его словам, Примадонна была неразлучна с новым фаворитом и помогала ему в раскрутке, засыпала подарками. Несмотря на столь трепетное к нему отношение, рассказала актриса Виктория Лазич, у певца страсть к Пугачевой угасла всего через два года:

"Моя приятельница, близкая подруга Аллы Пугачевой, рассказывала, как горько плакала Алла, когда Кузьмин после двухлетнего романа объявил ей, что полюбил другую. Она понимала, что не сможет удержать эту буйную натуру. Но она страдала из-за разрыва, потому что действительно любила этого человека".

К тому же, по словам супруги Чернавского Татьяны, Кузьмин не был верен Алле, даже во время их романа:

"Когда Кузьмин крутил с ней (Аллой, - ред.) любовь, другая женщина ходила от него беременной. Был такой случай. Прибегает к нам домой Пугачева и говорит мне: "Таня, дай срочно носочки новые с этикеткой". Я понять не могу, что стряслось. Она говорит: "У Кузьмина его гражданская жена рожает, надо ей носки принести, мы сейчас в роддом поедем".

Как выяснилось, во время романтических отношений с Пугачевой у Кузьмина была связь с моделью Ириной Мильциной и фанаткой певца Татьяной Муинго. Обе девушки родили от артиста по внебрачному ребенку.

Официально Кузьмин был женат трижды: на поэтессе Татьяне Артемьевой, американской фотомодели Келли Керзон и Екатерине Трофимовой. Кроме того, около семи лет артист жил с актрисой театра и кино Верой Сотниковой.