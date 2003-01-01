Вспыхнувший обогреватель стал причиной пожара в Мелиоративном

Огонь от устройства едва не уничтожил квартиру в жилом доме.

Сегодня ночью на 5-м этаже дома № 14 по улице Строительной в посёлке Мелиоративном Прионежского района произошло возгорание обогревателя, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

— В помещении огнём повреждена стена, розетка и межкомнатный дверной проём. На месте происшествия работали сотрудники пожарной части № 47 по п. Мелиоративному, а также электрики и медики, — рассказали в ведомстве.

В результате ЧП никто не пострадал.

