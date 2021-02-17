Вспышка коронавируса зафиксирована в Карелии на Беломорской ГЭС

В поселке Сосновец у вахтовиков, которые приехали ремонтировать Беломорскую ГЭС, выявили коронавирус, сообщили в Минздраве Карелии.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились работники, которые приехали на вахту в поселок Сосновец Беломорского района, чтобы ремонтировать ГЭС, и сообщили, что они заболели коронавирусом, но им все равно приходится ходить на работу.

"Один из нас лежит с 85-процентным поражением лёгких в Беломорской больнице, после того как вышел на работу с симптомами болезни", - написали вахтовики.

Редакция получила комментарий по данной ситуации у главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, который подтвердил случаи заболевания коронавирусной инфекцией у работников на Беломорской ГЭС, а также сказал, что все заболевшие и контактные с больными находятся на карантине.

"Работники этой организации работают вахтовым методом в поселке Сосновец, проживают в частном доме, который является общежитием, - рассказал Михаил Охлопков. - В доме проживает 9 человек. После выявления 2 февраля первого заболевшего по карантину отстранены от работы остальные 8 человек, проживающие в общежитии, оформлены листы нетрудоспособности до 17 февраля. Все работники, выведенные на карантин, постоянно осматривались врачом и фельдшером Сосновецкой амбулатории. При осмотре 8 февраля среди работников выявлен ещё один заболевший с легкой формой вируса, 11 февраля появился третий заболевший, который был направлен на СКТ лёгких (КТ-2), а затем госпитализирован в инфекционное отделение Беломорской ЦРБ. Все остальные работники по контакту продолжают находиться на больничном до 22 февраля. Они изолированы в своём общежитии. Последний осмотр врача был 17 февраля. Состояние всех удовлетворительное, сатурация и гемодинамические показатели в норме".

Ранее вспышка коронавируса произошла в Карелии на Ондской ГЭС и Белопорожских ГЭС.