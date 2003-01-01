Вспышку смертельного вируса зафиксировали в Индии

В Роспотребнадзоре оценили риск завоза инфекции на территорию России.

В индийском штате Западная Бенгалия произошла вспышка опасного вируса Нипах, число заболевших достигло пяти человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Ситуация находится под контролем ведомства. Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано. В РФ имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС «Периметр», система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны, — рассказали в ведомстве.

Вирус Нипах передается человеку от животных, чаще всего от летучих мышей или свиней, а также через зараженную пищу и от человека к человеку. В последние годы вспышки этой инфекции регулярно регистрируются в странах Юго-Восточной Азии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уровень летальности при заражении вирусом Нипах достигает 75%.

— Сначала у инфицированных людей развиваются симптомы, включающие повышенную температуру, головную боль, миалгию (мышечную боль), рвоту и боль в горле. За этим могут следовать головокружение, сонливость, измененное сознание и неврологические признаки, которые указывают на острый энцефалит. У некоторых людей могут также развиваться атипичная пневмония и тяжелые дыхательные проблемы, включая острую дыхательную недостаточность. В тяжелых случаях развиваются энцефалит и конвульсии, приводящие к коме через 24-48 часов, — пояснили в ВОЗ.

Как пишет телеграм-канал Mash, сегодня, 25 января, в Индии был зарегистрирован первый смертельный случай от вируса Нипах.

Напомним, ранее в китайской провинции Гуандун произошла вспышка лихорадки чикунгунья.