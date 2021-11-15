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Вспышки ОРВИ и гриппа зафиксированы в 39 школах Карелии

Новости. Общество
11:13, 22 Декабря 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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За неделю 140 школьных классов закрыты на карантин из-за повышенной заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей в республике привел к закрытию на карантин одной школы, 140 классов в 39-ти школах в Петрозаводске, Сортавальском, Калевальском, Лоухском, Олонецком, Питкярантском районах. Из-за повышенной заболеваемости приостановлена деятельность и 38 групп в 25 садиках в Петрозаводске, Сортавальском, Лоухском, Олонецком районах.

Напомним, за неделю около 60 классов в школах Карелии отправлены на дистант из-за коронавируса.

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