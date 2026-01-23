Встреча для онкопациентов и их близки пройдет в Сортавале

Это не формальная встреча и не лекция по бумажке. Это живой день поддержки для тех, кто столкнулся с онкологическим заболеванием.

8 февраля команда Благотворительный фонд имени Арины Тубис приедет в Сортавалу, чтобы познакомиться, поддержать и поделиться полезной информацией, которая помогает в лечении и восстановлении после онкологических заболеваний.

— Мы приглашаем жителей Сортавала и ближайших районов. Приходить можно всем — тем, кто сейчас проходит лечение, тем, кто уже на этапе восстановления, а также близким и тем, кому важна тема поддержки, — рассказали волонтеры Фонда.

Место встречи: социально‑культурный молодёжный центр (г. Сортавала, ул. Карельская, д. 22).

Обязательно нужно пройти регистрацию для участников: forms.yandex.ru/u/69706095…

— Регистрация нужна, чтобы мы могли позаботиться о вас — подготовить материалы, подарки и обед. Если не получится зарегистрироваться заранее, всё равно приходите. Если вы или ваши близкие столкнулись с онкологическим заболеванием — приходите. Мы рядом, чтобы поддержать, ответить на вопросы и помочь пройти путь восстановления чуть легче, — отмечают в Фонде.

Мероприятие организовано в проектом «Второе дыхание — путь к восстановлению» при поддержки Фонда президентских грантов и содействию Благотворительного фонда «Обычные люди» (Сортавала).



