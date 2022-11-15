Встревоженная «атакой мошенников» жительница Карелии перевела неизвестным около 2 млн рублей

Жительница Пряжинского района четко исполнила инструкцию лжеработника банка и осталась без 1 900 000 рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратилась 53-летняя жительница Пряжинского района. Ей на мобильный телефон позвонил незнакомец, который представился работником банка и заявил, что с ее счета пытались похитить деньги. При этом он настоял на том, что следующие инструкции направит через популярный мессенджер.

Полицейские рекомендуют прекращать разговор в подобных случаях, а при наличии сомнений – обращаться по официальным каналам в обслуживающий банк. Однако в данном случае встревоженная жительница Карелии стала действовать по указанию постороннего. Скачав определённое мобильное приложение, она оформила кредит в 800 000 рублей, а также обналичила собственные сбережения и перечислила их на ресурс, указанный злоумышленником. В результате под давлением афериста она быстро выполнила все манипуляции с деньгами и лишилась свыше 1 900 000 рублей.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело.

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