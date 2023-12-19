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«Вступаем в новый век с огромным количеством планов и целей!», — в Карелии подвели спортивные итоги года

Новости. Общество
13:20, 20 Декабря 2023
фото: © Центр спортивной подготовки / VK

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Роман Голубев сообщил, что работа над развитием спортивной инфраструктуры продолжится.

Итоговый спортивный вечер прошел в Петрозаводске, сообщил в личном профиле глава Минобразования и спорта Карелии. По словам Романа Голубева, на мероприятии по традиции подвели итоги уходящего года.



«В Год педагога и наставника в России чествовали тренеров, учителей, преподавателей, ветеранов спорта, тех, кто не дает сойти с выбранного пути и помогает достигать новые цели», — напомнил министр.

Он подчеркнул, что в 2023-м году отметили также столетие Министерства спорта как государственного органа управления спортивной сферой.

«Год был продуктивным и насыщенным событиями. В Карелии состоялись традиционные старты и появились новые соревнования, наши спортсмены достойно представляли республику на соревнованиях различного уровня. Это важный рубеж, и мы его успешно преодолели. Вступаем в новый век с огромным количеством планов и целей!», — написал Роман Голубев.

Глава республиканского Минобразования пообещал продолжить работу над развитием спортивной инфраструктуры, созданием комфортных условий для занятий спортом во всех районах Карелии.

«От всего сердца хочу поблагодарить всех, кто своим примером показывает, что спортом можно заниматься в любом возрасте, кто своими победами способствует популяризации спорта, кто вкладывает все свои силы в воспитание чемпионов, кто трудится на благо развития физической культуры и спорта», — добавил министр.

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