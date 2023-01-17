Вступают в силу новые правила использования мангалов на дачах

С 1 марта в России вступят в силу новые правила сжигания мусора и установки мангалов на дачных участках.

Таким образом в МЧС отказались от действовавших жестких нормативов установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы.

«Когда-то было разработано одно правило разведения открытого огня и для огромных полей, и для маленьких садовых земельных участков. Эти правила было сложно соблюдать, так как подавляющее большинство классических садовых участков не позволяет разместить мангал, удовлетворив все требования», — пояснил «Российской газете» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

С 1 марта при использовании открытого огня в металлической емкости (бак, бочка) для сжигания, например, сухой травы и веток место разведения костра должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метров до зданий, сооружений и иных построек; а также в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса; зона очистки вокруг — 5 метров.

«Если мы говорим о приготовлении шашлыков в мангалах, то теперь расстояние от мангала до любых построек может быть 5 метров. Для небольших садовых участков это вполне выполнимое требование», — добавил Чаплин.