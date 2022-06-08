Вступил в силу запрет на вывоз крепкого алкоголя из России в Финляндию

Финляндия ввела запрет на ввоз крепкого алкоголя из России в соответствии с санкциями Евросоюза.

«В настоящее время санкции применяются к таким крепким спиртным напиткам, как водка, джин, виски и ликеры, при этом под ограничения не попадают слабоалкогольные напитки, например пиво, сидр и вино», — заявил старший инспектор финской таможни Яркко Кескинен, чьи слова цитирует ТАСС.

Он добавил, что алкоголь нельзя ввозить в Финляндию «ни в частном порядке, ни в рамках коммерческих поставок». Запрет распространяется в том числе «на магазины беспошлинной торговли duty free на границе между Финляндией и Россией», добавил он.

По данным Финского института здравоохранения и социального развития, среднегодовое потребление алкогольных напитков в республике составляет 10 литров 100% алкоголя на человека в возрасте от 15 лет. На долю привезенных из-за границы алкогольных напитков приходится около 14% общего потребления.