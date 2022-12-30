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Вступили в силу изменения в законах, важных для водителей автомобилей

Новости. Общество
20:30, 04 Января 2023
фото: Ирина Меркова/Столица на Онего

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С 1 января 2023 года в России вступили в силу несколько важных изменений, касающихся водителей.

Они связаны с акцизами, пошлинами, ценами на техосмотр, взысканием задолженностей и ОСАГО, сообщают «Автоновости дня».

Первое важное изменение заключается в новых ценах на техосмотр. На 2023–2024 года стоимость этой процедуры будет рассчитываться путем повышения ранее действовавших тарифов на размер накопленной инфляции, однако минимальные тарифы уже известны: для легковушек техосмотр будет стоить от 913 рублей, для грузовиков — от 999 рублей, а для автобусов — от 1563 рублей.

Пошлины в новом году станут выше. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, госпошлина за выдачу СБКТС для тюнингованного автомобиля выросла с 800 до 1500 рублей. Таким образом, легализация тюнинга или газобаллонного оборудования отныне стоит не 800 рублей, а 2500 рублей, причем за экспертизу на безопасность конструкции в испытательной лаборатории нужно будет, как и раньше, платить отдельно.

Также с 1 января выросли акцизы на топливо и автомобили. Например, на машины с двигателем мощнее 90 лошадиных сил акциз увеличен до 55 рублей за одну лошадиную силу, а с мотором мощнее 150 лошадиных сил — до 531 рубля за одну «лошадку».

Еще одно нововведение касается исполнительного производства — с 1 января его планировалось перевести на реестровую модель. Для водителей это означает то, что долги по штрафам ГИБДД и другим задолженностям будут списываться с их счетов и банковских карт без оформления бумажных документов.

Наконец, инвалиды, имеющие транспортные средства по медицинскими показаниям, получили право на компенсацию половины стоимости полиса ОСАГО, причем для этого необязательно лично посещать территориальный орган Пенсионного фонда. Достаточно подать заявление на Госуслугах с компьютера или смартфона.

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