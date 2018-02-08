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Новости. Общество
12:50, 08 Февраля 2018

Вступительные экзамены в финский вуз Савония пройдут в Петрозаводске

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Университет Савония (Куопио, Финляндия) предлагает четыре программы обучения (медицина, международный бизнес, информационные технологии и инженерия).

Обучение проходит на английском языке. Поступление проходит на базе вступительных экзаменов, которые будут проходить в г. Петрозаводске на базе "Центра "Инициатива" в апреле 2018 г. Кроме знания английского языка будет проведен экзамен по математике (в виде теста). На технические специальности дополнительно будет проведено тестирование по физике или химии (по выбору).

Абитуриенты из г. Петрозаводска и Республики Карелия поступают в Университет Савония уже более 10 лет. Университет имеет хороший рейтинг среди финских ВУЗов и занимает 1 место по трудоустройству выпускников.

Заявки на обучение принимаются до 28 марта 2018 года. Подавать заявки могут учащиеся 11 классов, выпускники школ и ВУЗов.

Узнать подробнее об Университете Савония, вступительных экзаменах, стоимости обучения и стипендии вы можете в Центре «Инициатива» по телефону: 67 18 93, по адресу: пр. К. Маркса 20 или в личных сообщениях.

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Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-08 12:52:42
Больше рекламируйте сдачу наших кадров соседнему государству.
User
2018-02-08 14:43:42
кир, если своему государству кадры не нужны, то вполне логично податься туда, где они востребованы.
кир
2018-02-08 15:25:10
User, ты ведь не сдался! Просто нашёл здесь, но в другом месте. :) В других, более развитых странах, люди свободно перемещаются в поисках работы и не делают трагедии.
Гость
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