Цитаты года: «Вступление Финляндии в НАТО коренным образом изменит Карелию»

Бывший глава Карелии Сергей Катанандов прокомментировал решение ранее доброго соседа — Финляндии — вступить в НАТО, которое взбудоражило многих политиков.

Сергей Катанандов, бывший глава Карелии: «Мы живем в переломный, переходный период. Я думаю, каждый из вас вспоминает, с чего мы начали… Нам казалось, что мы пойдем только в гору, но вот, видите как… Мы уже пережили за 30 лет любовь, дружбу с нашими соседями и дожили до того, что они теперь от нас закрываются. То мы от них закрывались и строили заборы, которые потом сломали сами — колючую проволоку, в том числе. Ну, а теперь они строить будут. Я думаю, что вступление Финляндии в НАТО коренным образом изменит Карелию».

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