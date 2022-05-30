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ВТБ снизил ставки по автокредитам

Новости. Общество
12:54, 31 Мая 2022
фото: © Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

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Теперь залоговые кредиты доступны клиентам от 3% годовых, а беззалоговые — от 7,6%.

ВТБ улучшил условия по всей линейке программ автокредитования, скорректировав базовые процентные ставки на 2,7 пп. Новые ценовые параметры действуют при покупке как новых, так и машин с пробегом.

Кредиты на новые автомобили доступны в размере до 7 млн рублей на срок до семи лет. При покупке машины с пробегом возможно получить до 5 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства. Минимальные ставки по залоговым автокредитам в ВТБ доступны при условии получения зарплаты на карту банка и оформлении страхования транспортного средства на весь срок кредита.

В рамках беззалогового кредитования средства предлагаются в размере до 4 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует. Воспользоваться минимальной ставкой заемщики могут при подаче онлайн-заявки, личном страховании и страховании машины на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель», а также предоставлении в залог машины после ее покупки.

Клиенты, которые получили одобрение кредитных заявок до пересмотра банком ставок, могут переоформить их на более выгодных условиях.

«За последние полтора месяца мы уже в третий раз улучшаем условия по автокредитам. В целом их стоимость упала уже на 8,7 пп, и условия стали приближаться к уровню начала года. Очередной пересмотр ценовых параметров придаст еще больший импульс для развития этого рынка, в особенности в сегменте автомобилей с пробегом. При этом мы по-прежнему контролируем уровень долговой нагрузки клиентов и стремимся не допускать их закредитованности», — прокомментировал и. о. начальника управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Он добавил, что в мае после очередного раунда корректировки ставок банк уже зафиксировал увеличение спроса на автокредиты. Клиенты оформили около 40 тысяч заявок, что в 1,5 раза превышает результат за апрель.

 

Условия кредита на автомобиль в ВТБ
• Автокредит на покупку новой машины у дилера на сумму до 7 млн ₽ сроком до 7 лет. Минимальная ставка — 8,7% годовых.
• Автокредит на авто с пробегом в автосалоне или у частных лиц — до 4 млн ₽ на срок до 5 лет по ставке от 9,7% годовых.
• Рефинансирование автокредитов по ставке от 9,1% в год. Максимальная сумма кредитования — 5 млн. ₽
Кредиты на покупку автомобилей доступны гражданам в возрасте от 21 года до 75 лет с трудовым стажем не менее 12 месяцев. Требования к уровню дохода: от 30 тысяч ₽ для жителей Москвы, и МО и от 20 тысяч — для других регионов. Адрес фактического проживания, постоянной регистрации — любой, в котором представлены офисы ВТБ.
Для оформления кредита требуется паспорт РФ, а также оригинал либо копия второго документа: загранпаспорт, водительское удостоверение, паспорт моряка.

Источник: Банк ВТБ

 
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