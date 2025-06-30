Вторая группа карельских водолазов отправилась в Анапу очищать море от мазута

Старший инструктор водолазной службы СПСЧ Карелии Роман Цапов и водолазы Максим Новожилов и Евгений Юшко выехали в Анапу помогать собирать нефтепродукты в Керченском проливе.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, специалисты сменят первую группу, которая отправилась в Анапу месяц назад.

— Мы общаемся с первой группой, всю информацию знаем. В этом плане уже легче будет работать. Они нам покажут и расскажут, как и что нужно делать, а потом поедут домой отдыхать. Через какое-то время мы также передадим свой опыт следующей группе, которая приедет нас сменить, — рассказал Роман Цапов.

Он отметил, что у смены не было опыта работы с разливом нефтепродуктов, но специалисты сталкивались с другими сложными задачами.

— Видимость там намного лучше, чем в карельских водоемах. При этом, в морской воде из-за соли работа сложнее, потому что все зависит от плавучести. Есть один плюс — там небольшая глубина. Опыт для наших водолазов, конечно, интересен, — добавил Роман Цапов.