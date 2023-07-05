Вторая смена останется в школах Карелии, считает Артур Парфенчиков

Некоторым школьникам Карелии придется учиться во вторую смену.

В республике идет вторая волна начисления в первые классы, и многие родители до сих пор переживают, что их ребенок не получил место в учреждении неподалеку от дома. Но глава Карелии 6 июля во время прямой трансляции ЦУРа, посвященной сфере образования, заявил, что от второй смены во всех школах республики уйти не получится. Тем не менее, в школе № 55 собираются открыть ещё один первый класс. Об этом пишет «Фактор News».

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