Второе за сутки ДТП произошло на Ключевой в Петрозаводске

Днем 16 октября на пересечении улиц Ключевая и Гвардейская столкнулись две легковушки.

В понедельник, 16 октября, примерно в 13.40, на пересечении улиц Ключевая и Гвардейская не поделили дорогу две легковушки, предположительно ВАЗ-2114 и Toyota Avensis.



Последствия происшествия запечатлел видеорегистратор одного из очевидцев. Видео опубликовано в паблике «ДТП ПЕтрозаводска и Карелии».



Напомним, сегодня утром на другом популярном перекрестке в указанном районе также произошла авария.