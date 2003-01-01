Второй день муниципальных выборов стартовал в Карелии

Вчера, 12 сентября, явка избирателей составила 10,7% с учетом дистанционного голосования. Наиболее активными оказались жители Медвежьегорского округа, где выбирают депутатов местного Совета. Там проголосовали 12,46% граждан. В Лахденпохском округе явка достигла 12,38% человек, в Кемском — 12,36%. Меньше всего избирателей пришли на участки в Муезерском округе — всего 10,88%.

Напомним , на выборах, которые будут проходить до 20:00 14 сентября, жители Кемского, Лахденпохского, Медвежьегорского и Муезерского муниципальных округов, а также отдельных населенных пунктов 7 муниципальных районов (Калевальского, Кондопожского, Лоухского, Олонецкого, Прионежского, Пряжинского и Пудожского) смогут отдать голоса за депутатов Советов первого созыва.

— В 8:00 участковые избирательные комиссии приступили к работе. Граждане могут проголосовать с 8:00 до 20:00, — рассказали там.

Сегодня, 13 сентября, в Карелии стартовал второй день муниципальных выборов, сообщили в Избиркоме республики.

