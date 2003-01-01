Второй этап благоустройства сквера в Лахденпохья стартует в следующем году

В центральном сквере реконструируют исторический фонтан.

В следующем году в Карелии по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 20 общественных территорий. Все они стали победителями голосования, которое проводилось в этом году.

Среди объектов — сквер Памяти в Лахденпохья. Этим летом здесь уже выполнили первый этап благоустройства с помощью федерального проекта. В сквере оборудовали уличное освещение, отсыпали пешеходные дорожки, установили скамейки, урны, сцену с навесом и декоративные фигуры, выполнили санитарную обрезку кустарников и удалили аварийные деревья.

Но в соцсетях многие жители продолжают интересоваться судьбой фонтана, который был установлен в сквере в середине минувшего века. Его реконструкцию выполнят в 2026-м, поскольку горожане в ходе голосования поддержали эту инициативу. Об этом заместитель директора Комитета имущественных отношений и ЖКХ Юлия Анисимова сообщила главе Карелии Артуру Парфенчикову, который в ходе недавней рабочей поездки в район проверил благоустройство сквера.

«Жители очень любят этот фонтан и называют его сердцем города. Поэтому принято решение в следующем году фонтан реконструировать и дополнительно сделать его подсветку», — пояснила замдиректора комитета Юлия Анисимова.

Добавим, что в целом по проекту «Формирование комфортной городской среды» за годы его работы в республике преобразили 455 общественных пространств.