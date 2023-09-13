Второй год в Карелии северные надбавки начисляют с первого дня работы

Соглашение между местным правительством, работодателями и профсоюзами позволило ввести дополнительные трудовые гарантии по всей республике.

В 2022 году Правительство Карелии, работодатели и Республиканский союз профсоюзов заключили соглашение, в котором прописали дополнительные трудовые гарантии, действующие по всей республике. Одно из них – начисление северных надбавок в полном объеме с первого дня работы.

«Социальные партнеры достигли согласия о том, чтобы в этом соглашении были предусмотрены гарантии гражданам в виде выплаты северных надбавок за работу на территориях Крайнего Севера с первого дня работы. В федеральном законодательстве предусмотрено, что эта надбавка должна зарабатываться. У нас в республике такая надбавка устанавливается в полном размере с первого дня работы любому человеку, впервые приступившему в республике к трудовой деятельности», – отметила замначальника Управления труда и занятости РК Наталья Кушнерова.

Второе важное направление, которое предусмотрено в соглашении социальных партнеров, – это компенсация заработной платы донорам. В соответствии с действующим трудовым законодательством работнику, работающему при сменном режиме работы, например, 11-часовую смену, в случае сдачи крови средний заработок будет сохранен за 8 часов работы. В соответствии с соглашением, средний заработок будет выплачен за все 11 часов смены.

Замначальника Управления труда и занятости РК рассказала, что еще одним важным направление стало изменение оплаты времени простоя предприятий по причинам, не зависящим от работодателя или работника.

«В соглашении написано, что у нас сохраняется заработная плата в размере 2/3 от МРОТ с применением к нему районных коэффициентов и северной надбавки. Минимальный размер оплаты труда – 16 242 и применяются районные коэффициенты и соответствующие району северные надбавки.», – пояснила Наталья Кушнерова.

Отметим, что соглашение между социальными партнерами заключается на три года, оно будет действовать до 2025 года.

Посмотреть прямой эфир «ЦУР объясняет» замначальника Управления труда и занятости РК Натальей Кушнеровой можно по ссылке.