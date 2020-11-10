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Второй ледовый дворец в Кондопоге построят за 20,5 млн рублей

Новости. Общество
16:50, 10 Ноября 2020
фото: © ФГБПОУ "Государственное училище (техникум) олимпийского резерва в г. Кондопоге"
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Конкурс на проектирование второго ледового дворца в Кондопоге объявят в ноябре.

В здании разместятся ледовая площадка, площадка для керлинга, бассейн, медико-восстановительный центр, гостиница и спортивные залы.

Глава республики Артур Парфенчиков сегодня ознакомился с ходом работ по спортивному блоку №2 Государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге. В ноябре Управление капитального строительства республики объявит конкурс на сумму 20 млн 450 тыс. рублей для проектирования на базе этого объекта второго Ледового дворца. Он будет включать в себя ледовую площадку, площадку для керлинга, бассейн, медико-восстановительный центр, гостиницу и спортивные залы, сообщили в правительстве республики.

Директор училища Александр Воронов проинформировал руководителя региона о работе училища в целом и об особенностях организации в условиях пандемии. Он доложил о ходе проведения ремонтных работ общей стоимостью больше 100 млн рублей. На эти средства производится ремонт раздевалок, кровли на зданиях Ледового дворца, общежития и будущего административно-учебного корпуса. Часть большого фронта работ уже завершена. Так, в Ледовом дворце было заменено освещение, установлена автоматическая система управления, система контроля доступа на объект, приобретена и установлена новая система водоподготовки, благодаря которой кондопожский лед стал не только белее, но и значительно тверже.

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