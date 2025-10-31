Второй нефтемусоросборщик «ЭКО-1» спустили на воду в Петрозаводске

Новое судно-нефтемусоросборщик «ЭКО-1» спущено на воду на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске при поддержке Правительства Карелии и государственной комиссии по празднованию 100-летия республики.
Сегодня в столице Карелии спустили на воду нефтемусоросборщик проекта NE028 «ЭКО-1». Это уже второе судно такого типа, построенное по заказу «Росморпорта» на предприятии. Оно предназначено для работы в портах, на рейдах и в прибрежной зоне. Его ключевая задача — сбор с поверхности воды как плавающего мусора, так и обводненных нефтепродуктов, включая дизельное топливо, мазут и масла.
Оно предназначено для очистки акваторий портов от мусора и нефтепродуктов и в 2026 году отправится на работу в Приморский край.
Судно может работать при температуре воды за бортом до 0 градусов. Возможно эпизодическое плавание в мелкобитом разреженном льду неарктических морей толщиной до 0,4 метра. Длина судна составляет 15,5 метров, а ширина — 6 метров. Оно будет работать на Дальнем Востоке: порт его приписки — Владивосток. «ЭКО-1» рассчитан на экипаж из двух человек.
— Построенное нашим Онежским судостроительно-судоремонтным заводом судно будет выполнять важную природоохранную задачу — собирать и транспортировать плавучий мусор, принимать участие в ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов в портовых акваториях и прибрежных зонах, — сказал на церемонии спуска судна на воду Министр экономического развития Республики Карелия Антон Фокин.
Помимо нефтемусоросборщиков, на разных этапах строительства на ОССЗ находятся три буксира ледового класса, два мелкосидящих ледокола и шесть грунтоотвозных шаланд. Все они строятся по заказу ФГУП «Росморпорт». А ранее завод построил для группы компаний «Русский краб» четыре краболова: «Капитан Александров», «Капитан Егоров», «Капитан Фирсов» и «Александр Сапожников», сообщили в Правительстве Карелии.
