Второй по величине аэропорт России национализировали

Суд конфисковал аэропорт Домодедово в Московской области в доход государства.

Суд конфисковал аэропорт Домодедово в Московской области в доход государства по иску Генпрокуратуры, сообщает «Коммерсантъ».

Группа компаний «Домодедово», включающая 25 организаций стоимостью более 1 триллиона рублей, обратил в доход государства Арбитражный суд Московской области.

Как уточнил «Ъ», иск был вызван тем, что указанная группа незаконно попала под иностранный контроль владельцев и их оффшорных структур.

Согласно данным Airlines Inform, Домодедово является вторым аэропортом России по пассажиропотоку. В 2022 году его пассажиропоток составлял более 25 миллионов человек, однако к 2024 году снизился до 15.6 миллиона.