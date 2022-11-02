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Второй сезон сериала «Эпидемия» о героях, спасающихся от вируса в Карелии, покажут по ТВ

Новости. Общество
08:40, 03 Ноября 2022
фото: © PREMIER

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Премьера режиссерской версии второго сезона сериала «Эпидемия» (18+), снятого в Карелии, состоится на ТВ-3.

В понедельник, 7 ноября, на ТВ-3 состоится премьера второго сезона фантастического триллера «Эпидемия» (18+). Режиссером расширенно версии картины выступил Дмитрий Тюрин («Триггер»). Часть съёмок второго сезона прошла в Карелии и в Ленинградской области. За счёт увеличения общего хронометража частей появилась дополнительная, девятая серия.

В расширенной версии будет подробнее показана история некоторых персонажей второго плана, включая жителей языческой деревни из третьей серии с участием актёров Сергея Горобченко и Романа Маякина, сообщили в пиар-службе телеканала.

В числе других новых героев во втором сезоне «Эпидемии» появится дезертировавший из отряда «чистильщиков» военный Женя в исполнении Юры Борисова и четверо самоизолировавшихся в карельской глуши молодых ребят – типичных столичных жителей, совершенно не приспособленных к выживанию в условиях апокалипсиса. Фотограф Тарас (Никита Еленев) и художник-иллюстратор Алёна (Виктория Клинкова) состоят в болезненных, зависимых отношениях с громкими ссорами. Полная и неуверенная в себе социолог Соня (Юлия Ендроссек), приехавшая в Россию из Германии, влюблена в тату-мастера Эзиза (Аскар Ильясов), но, кажется, не взаимно. У ребят кончаются запасы, начинаются перебои с водой и электричеством, напряжение между ними нарастает, и рано или поздно им приходится рискнуть и покинуть своё убежище.

Напомним, премьера первого сезона «Эпидемии» режиссера Павла Костомарова по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро» состоялась в Сети 14 ноября 2019 года. Сериал был продан на международную платформу Netflix, где за неделю он вошел в топ-10 просмотров в 56 странах.

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