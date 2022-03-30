Второй сезон сериала «Эпидемия» о героях, спасающихся от вируса в Карелии, выйдет в апреле

Премьера второго сезона сериала «Эпидемия», снимавшегося в Карелии, состоится в Сети в апреле.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Premier.

События в сериале разворачиваются во время глобальной катастрофы — «новый неизвестный вирус превращает Москву в город мертвых». В предыдущем выпуске главные герои уехали из столицы в надежде переждать эпидемию на отдаленном острове в Карелии.

К ролям в проекте вернулись Кирилл Кяро, Марьяна Спивак и Александр Робак. Также во втором сезоне появятся новые персонажи. Их образы воплотят Аскар Ильясов, Никита Еленев, Виктория Клинкова, Юлия Ендроссек и Юра Борисов.

«Молодые и эпатажные, кажется, что эпидемия их даже не коснулась. А вот герои Александра Робака и Марьяны Спивак выглядят тревожно. Одно неизменно — эвакуация из опасной зоны продолжается», — рассказывается в пресс-релизе.

Проект снимался Санкт-Петербурге и его окрестностях, Карелии, Приозерске, Москве и Подмосковье.

Премьера первого сезона «Эпидемии» режиссера Павла Костомарова по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро» состоялась в Сети 14 ноября 2019 года. Сериал был продан на международную платформу Netflix, где за неделю он вошел в топ-10 просмотров в 56 странах. По итогам года драма стала первым российским проектом, попавшим в десятку лучших неанглоязычных сериалов на этом стриминге.