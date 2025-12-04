Второй за день пожар на свалке произошел в Олонецком районе

Сегодня утром в Олонецком районе Карелии произошло еще одно возгорание на несанкционированной свалке. Пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение.
В 11:08 в службу спасения поступило сообщение о горении бесхозной свалки на открытой территории в районе деревни Судалица, сообщает Госкомитет Карелии по безопасности. К месту вызова выехали две автоцистерны от Пожарной части № 35 с семью спасателями.
По прибытии было установлено, что происходит открытое горение бытового мусора на площади 30 квадратных метров. Для тушения задействовали одно звено газодымозащитной службы (ГДЗС). Открытое горение было ликвидировано к 11:17, через 9 минут после поступления сигнала.
Возгорание локализовано в кратчайшие сроки. Никто не пострадал. О причинах возгорания не сообщается.
