ВЦИОМ: 86% россиян считают материнство трудной работой

Аналитический центр провел опрос ко Дню матери.

Сегодня в России отмечается День матери. Напомним, он празднуется ежегодно в последнее воскресенье ноября. Официальный статус праздника он получил в 1998 году.

Ленты новостей в соцсетях полны фотографиями и видео с мамами. Фото выкладывают чиновники, сотрудники правоохранительных органов, общественники, просто обычные жители страны, которые любят своих мам и хотят им сказать в этот день спасибо.

— Этот праздник — не просто повод для поздравлений, а миг, когда стоит остановиться, оглянуться назад и вспомнить, как много значит этот человек. Мама, мамочка, моя родная, спасибо тебе за твоё безграничное терпение, за понимание, за веру в меня, за ту любовь, которая всегда поддерживает меня, — написала на своей странице в соцсетях министр природных ресурсов и экологии Карелии Янина Свидская.

ВЦИОМ к празднику провел опрос, в котором приняли участие участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. По данным исследования, 86% россиян считают материнство трудной работой, при этом 28% опрошенных полагают, что сейчас матерям живется легче, чем 20 лет назад, а еще 23% считают, что за прошедшие годы ситуация существенно не изменилась.

Чаще всего о сложностях говорят представители старших поколений (48%), тогда как молодые респонденты нередко оценивают ее как менее обременительную (44%).

По данным опроса образ матери для россиян остается символом эмоциональной близости: среди самых распространенных ассоциаций — «нежность», «счастье», «тепло», «ласка», «любовь». Однако отношение к материнству как жизненной роли оказалось неоднозначным.

— Старшие поколения видят в материнстве естественную миссию женщины, тогда как молодежь — прежде всего проявление свободы и ответственности за собственное решение. Среди представителей поколения цифры и миллениалов доминирует идея материнства как выбора, отражая сдвиг в сторону индивидуальных сценариев родительства. Кроме того, женщины чаще, чем мужчины, говорят о материнстве как о выборе, возможно, потому что им ближе реальный опыт совмещения ролей. То есть идет переход от традиции долга к культуре осознанного выбора, — сообщили в Центре.

Добавим, что демографическая ситуация в России сейчас подтверждает опросы. В среднем одна женщина рожает одного ребенка. Этот показатель в стране 1,41 по итогам 2023 года. Не работает материнский капитал, который изначально серьезно повлиял на увеличение рождаемости. Один из способов повлиять на ситуацию на днях назвала председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко. По ее словам, сейчас важно изменить менталитет и сделать так, чтобы женщины перестали задумываться о рождении первенца лишь к 28-29 годам.

— Успешным человеком должен считаться тот, у кого хорошая, дружная, большая, крепкая семья. Иметь детей должно быть модно. Нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия, — заявила сенатор.

Она вслед за президентом призвала россиянок не откладывать такое важное дело, как рождение детей, на потом.

Ранее стало известно, что один миллион рублей будут выплачивать в Карелии женщинам, удостоенным звания «Мать – героиня».