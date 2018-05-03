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Новости. Общество
21:05, 03 Мая 2018

ВЦИОМ: более 80% россиян считают себя счастливыми

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Свыше 80% россиян считают себя счастливыми людьми, среди главных причин - наличие семьи, детей, хорошее самочувствие и любимая работа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет ТАСС.

"Уровень счастья россиян в последний год - на максимальных отметках за всю историю измерений. По данным последнего опроса, 83% наших сограждан в целом считают себя счастливыми людьми. Традиционно более оптимистично оценивает свое состояние молодежь (87% среди 18-24-летних), респонденты с высоким достатком (96%), чем пожилые люди (79% среди 60-летних и старше) и малообеспеченные (58%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.

Уточняется, что основным фактором счастливой жизни остается семейный очаг: 30% россиян делает счастливым именно наличие семьи, еще 13% радуются жизни, поскольку у них есть дети. Для 16% залогом счастья является хорошее самочувствие (свое и близких), для 14% - хорошая работа. Недовольство жизнью связано прежде всего с проблемами материального характера (7%).

Индекс счастья, рассчитанный по вопросу о личном благополучии, в марте 2018 года составляет 73 п. (год назад - 72 п.). Социальный индекс счастья, который показывает, преобладают ли в окружении счастливые люди, также сохраняет позиции (58 п.). Среди знакомых и близких 40% респондентов преобладают счастливые люди, а больше недовольных жизнью наблюдают 10% опрошенных. Еще 42% отмечают примерно равное количество тех и других в своем окружении.

"Настроения социального оптимизма господствуют среди наших соотечественников - это факт. Материальные затруднения остаются раздражающим фактором, но он находится на далекой периферии общественного сознания. Основные драйверы ощущения счастья - семья и здоровье", - прокомментировала результаты опроса директор Центра социально-экономических исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы Олег Чернозуб. По его мнению, это закономерно, так как согласно другим опросам ВЦИОМ, россияне стали меньше курить, выпивать и смотреть телевизор, больше проводить время с детьми, в парках и на стадионах, читать и ходить в театр.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13-14 марта 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов по всей России. Погрешность не превышает 2,2%.

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