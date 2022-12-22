ВЦИОМ подсчитал, сколько жителей Карелии довольны качеством дорог

Опрос населения, проведенный ВЦИОМ, показал, что качеством и доступностью автомобильных дорог в Карелии удовлетворены 56% жителей.

Это больше, чем в прошлом году, когда положительный ответ на такой же вопрос дали 48% респондентов.

Результаты опроса опубликовало министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

«По мнению участников опроса, основные положительные изменения — это увеличение объемов и качества ремонта дорог, строительство новых трасс и участков дорог, мостов и транспортной инфраструктуры», — пояснили в министерстве.

За четыре года реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Карелии отремонтировано порядка 750 км республиканских дорог. Долю автодорог регионального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, к концу 2024 года планируется довести до 51,36%.