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ВЦИОМ: Уходящий 2022 год запомнился россиянам спецоперацией

Новости. Общество
15:04, 28 Декабря 2022
фото: © RG.ru

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Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные опроса по событиям года, которые отметили жители страны.

Завершающийся 2022 год больше всего запомнился россиянам проведением специальной военной операции на Украине. Ее назвали событием года 62% опрошенных ВЦИОМом граждан. Еще по 9% россиян назвали событием окончание пандемии и мобилизацию, а 6% — вхождение в состав России новых территорий. Опрос общественного мнения представил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), пишут «Ведомости».

В целом прошедший год для России был «трудным», говорят 83% россиян, о том, что он был удачным и хорошим — 14%. А вот личные итоги года для граждан оказались лучше: 52% россиян назвали его хорошим, а 45% — плохим и тяжелым. Например, тот же 2020 год был для россиян намного хуже: тогда индекс был отрицательным и равнялся -33, сейчас он в положительных значениях +7. «В 2020 г. россияне видели угрозу жизни каждому, сейчас восприятие угроз ниже», — считает социолог.

Уровень одобрения деятельности президента с конца прошлого года вырос с 60 до 74%, а уровень доверия к нему — с 6 до 78%. Что касается внутренней политики страны, то 43% россиян устраивает, как ее проводят, 29% устраивает отчасти, 22% не устраивает. Здесь показатели выросли по сравнению с концом 2021 г.

А вот что касается внешней политики, которая всегда граждан устраивала (в конце прошлого года так говорили 50% россиян), за год рост произошел небольшой. Сейчас внешняя политика устраивает 54% россиян. Удовлетворенность россиян внешней политикой была максимальна в марте — апреле, но к концу года значения опустились до январских значений, говорит Федоров.

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