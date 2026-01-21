Вузы изменили перечень вступительных экзаменов

Об изменениях стало известно за 12 дней до окончания приёма заявлений на ЕГЭ.
Российские университеты скорректировали список ЕГЭ, необходимых для поступления, за 12 дней до окончания срока подачи заявлений школьниками. Изменения затронули 48 направлений подготовки, посчитали в ТАСС.
Поправки связаны с обновлённым перечнем вступительных испытаний от Министерства науки и высшего образования. Согласно новым правилам:
Физика стала основным экзаменом для многих технических специальностей.
История — для ряда гуманитарных направлений.
Будущие педагоги теперь должны сдавать ЕГЭ по своему профильному предмету.
Также сократился перечень предметов для третьего вступительного испытания: вместо 9–10 вариантов вузы теперь предлагают 1–5. Экзамен по истории стал обязательным для 21 направления.
Среди вузов, изменивших требования, — Уральский и Сибирский федеральные университеты, РАНХиГС, Нижегородский государственный университет им. Лобачевского и другие.
Подать заявление на участие в ЕГЭ можно до 1 февраля. Для многих одиннадцатиклассников, готовившихся с 10-го класса, поздние изменения стали серьёзным вызовом, поставившим их в жёсткие временные рамки.
