Новости

В Лахденпохском районе перекроют дороги из-за ралли

11:22

2700 участков выдано в Карелии по программе «Гектар в Арктике»

11:02

Вузы изменили перечень вступительных экзаменов

10:59

Тренер «Динамо-Карелия» объяснил проигрыш своей команды в выездном матче

10:48

Стала известна сумма компенсации за гибель трёх человек в страшном ДТП на Ключевой

10:32

Женщина-водитель получила травмы в ДТП в Кондопоге

10:22

В Петрозаводске мошенники обманули двоих мужчин

10:11

Взял деньги на Mercedes, потратил на бизнес: в Карелии вынесен приговор мошеннику

09:55

Итальянские ученые подтвердили водоочистительные свойства карельского шунгита

09:41

Жители семи домов в центре Петрозаводска остались без холодной воды

09:28

Мечту маленького Андрея исполнили полицейские из Пряжи

09:22

С 1 марта в России вступят в силу новые правила обучения в автошколах

08:58

Форелеводам отказали в создании участка на Шуезере в Карелии

08:39

Две карельских компании вошли в топ лучших работодателей России

08:23

Капремонт девяти школ планируют завершить в Карелии в 2026 году

08:02

Стало известно, кто из знаменитостей выступит на фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске

07:44

Пострадавшей от нападения собак пенсионерке из Карелии выплатят 100 тысяч рублей компенсации

07:22

Жителя Сортавалы приговорили к 14 годам колонии за развратные действия с детьми

07:01

Более 180 волков добыли карельские охотники в 2025 году

06:44

В России ужесточаются меры против мессенджера Telegram

00:13

Найденного в Босфоре мертвого мужчину опознали как пловца Николая Свечникова

23:26

«Карелия-Динамо» в упорной борьбе вновь уступила победу противнику

22:46

Самое важное за сегодня

22:20

Возвращение тепла в квартиры жителей Кукковки контролирует Прокуратура Карелии

21:46

Сумпосадский сельский дом культуры признан одним из лучших в Карелии

21:32

Жилой дом загорелся на севере Карелии

21:03

На восточной границе Финляндии благодаря забору задержали первого нарушителя

20:01

Законопроект сенатора Зубарева по наделению Рыбоохраны новыми полномочиями поддержали в Госдуме

19:24

На Кукковке восстановили подачу холодной воды

18:55

В автошколах введут обязательное изучение темы опасного вождения в 2026 году

18:32

Жители Петрозаводска стали чаще читать о бизнесе и кулинарии

18:05

В мэрии Петрозаводска прокомментировали ситуцию с бесхозными дорогами на улице Музерской

17:45

Анализ на риск инфаркта и инсульта включён в бесплатную диспансеризацию по ОМС

17:22

Морозы до -25°С ударят в Карелии 22 января

17:02

Артур Парфенчиков: «В 2026 году продолжим развивать спортивную инфраструктуру в Петрозаводске»

16:55

Больше 10 домов в районе Кукковка остались без холодной воды

16:44

Капремонт детского сада в Сортавале начнётся 1 марта

16:30

Численность избирателей уменьшилась в Карелии

16:02

Жители города Сортавала удивили главу округа снежным искусством

15:48

Школьников начнут обучать сборке и управлению дронами на уроках

15:32

Инна Колыхматова возглавила медиарейтинг глав столиц Северо-Запада

15:12

Более 3,6 тысяч браков зарегистрировали в Карелии в 2025 году

15:01

В ЖК «Флотилия» можно купить квартиры с планировками для больших и маленьких семей

14:40

Глава Карелии отправил председателя Госкомитета по жилнадзору в Сегежу решать проблемы с теплом

14:30

В Медвежьегорске пожарные освободили школьников из лифта

14:12

В Петрозаводске в 2026 году пройдут джазовый и музыкально-поэтический фестивали

14:00

В России установлен план призыва на 2026 год

13:56

Больнице скорой помощи в Петрозаводске хотят дать имя Державина или Иссерсона

13:50

Ежемесячная выплата для школьников 17–18 лет увеличена в Карелии

13:36

Лису заметили на территории Республиканской больницы в Петрозаводске

13:20

Поликлиники Петрозаводска оснастили новой техникой и отремонтировали в рамках нацпроекта

13:05

Мужчина с поддельным паспортом хотел снять деньги в банке Петрозаводска

12:51

С 1 февраля Соцфонд автоматически увеличит размер социальных выплат и пособий

12:37

Два человека погибли в аварии с бензовозом на трассе «Кола»

12:30

Российский космонавт показал, как выглядит северное сияние с борта МКС

12:17

Утренний автобусный рейс из Петрозаводска в Ладва-Ветку отменен

12:02

Станция переливания крови Петрозаводска обратилась за помощью к горожанам

11:37

Десять новых автобусов вышли на муниципальные маршруты Петрозаводска

11:21

«Сгорело всё»: пострадавшие на пожаре в Ильинском просят помощи

11:07

На Кукковке 17 квартир остаются без тепла

10:50

Умерла учительница из Кадетского корпуса в Петрозаводске

10:42

Семейная пара из Кондопоги отметила «сапфировую» свадьбу

10:23

При поддержке правительства Карелии в Петрозаводске продолжат обновлять дорожную инфраструктуру

10:18

В Петрозаводске состоится массовый забег «Бегущие огни Гипербореи»

10:02

Человек пострадал в аварии после съезда авто в кювет в Карелии

09:39

Госавтоинспекция проводит в Петрозаводске массовые проверки

09:29

В поселке Пуйккола в Карелии открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

08:58

Стали известны подробности смертельного ДТП в Прионежском районе

08:39

В МВД напомнили о еще одном способе защиты аккаунта на Госуслугах

08:22

Заяц и волк попали в фотоловушку заповедника «Кивач»

08:02

Ученые зафиксировали изменение формы мозга у астронавтов после полетов

07:44

Водлозерский парк приглашает рыбаков на фестиваль «Пудожские налимы»

07:19

В парламенте Карелии поддержали запрет дрифтинга на парковках и в общественных местах

07:02

В Малайзии работает «дом престарелых» для молодёжи, страдающей от выгорания

06:41
Об изменениях стало известно за 12 дней до окончания приёма заявлений на ЕГЭ.

фото: ©Столица на Онего

Российские университеты скорректировали список ЕГЭ, необходимых для поступления, за 12 дней до окончания срока подачи заявлений школьниками. Изменения затронули 48 направлений подготовки, посчитали в ТАСС.

Поправки связаны с обновлённым перечнем вступительных испытаний от Министерства науки и высшего образования. Согласно новым правилам:

Физика стала основным экзаменом для многих технических специальностей.

История — для ряда гуманитарных направлений.

Будущие педагоги теперь должны сдавать ЕГЭ по своему профильному предмету.

Также сократился перечень предметов для третьего вступительного испытания: вместо 9–10 вариантов вузы теперь предлагают 1–5. Экзамен по истории стал обязательным для 21 направления.

Среди вузов, изменивших требования, — Уральский и Сибирский федеральные университеты, РАНХиГС, Нижегородский государственный университет им. Лобачевского и другие.

Подать заявление на участие в ЕГЭ можно до 1 февраля. Для многих одиннадцатиклассников, готовившихся с 10-го класса, поздние изменения стали серьёзным вызовом, поставившим их в жёсткие временные рамки.

Ранее «Столица на Онего» рассказывала, сколько баллов необходимо получить выпускнику для получения аттестата.

 

