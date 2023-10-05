Введение ограничений на въезд в Финляндию сказалось на трафике на границе с Карелией

Произошло резкое сокращение трафика на пункте пересечения границы в Вяртсиля-Ниирала.

Самый популярный в Карелии пункт пропуска в местечке Вяртсиля-Ниирала в сентябре посетили всего 15 280 человек. По сравнению с сентябрем 2022 года трафик сократился на 48%. Об этом пишет «МК в Карелии» со ссылкой на финских пограничников.

Кто после введения Финляндией жестких ограничений на взъезд в страну чаще пересекает пункт пропуска в Карелии, читайте здесь.