Ввоз алкогольной продукции в Финляндию рухнул в течение года до небывалого уровня

В первую очередь сократился ввоз пива. Эстония повысила акцизы, а в Финляндии алкоголь стал доступнее.

Финские туристы еще никогда за время ведения статистики не привозили с собой из заграничных поездок так мало алкоголя. Объемы после 2017 года сократились почти на 20%, говорится в докладе Ведомства здоровья и социального благополучия THL, передает Yle.

Почти половина из ввозимого алкоголя – это пиво, объемы которого сократились с 35,8 млн литров до 28,9 млн литров.

70% из всего алкоголя туристы ввезли на паромах из Эстонии. В феврале 2017 года в Эстонии повысились акцизы на спиртные напитки.