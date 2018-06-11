15:35, 11 Июня 2018
Ввоз алкогольной продукции в Финляндию рухнул в течение года до небывалого уровня
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В первую очередь сократился ввоз пива. Эстония повысила акцизы, а в Финляндии алкоголь стал доступнее.
Финские туристы еще никогда за время ведения статистики не привозили с собой из заграничных поездок так мало алкоголя. Объемы после 2017 года сократились почти на 20%, говорится в докладе Ведомства здоровья и социального благополучия THL, передает Yle.
Почти половина из ввозимого алкоголя – это пиво, объемы которого сократились с 35,8 млн литров до 28,9 млн литров.
70% из всего алкоголя туристы ввезли на паромах из Эстонии. В феврале 2017 года в Эстонии повысились акцизы на спиртные напитки.
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