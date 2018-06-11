Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:35, 11 Июня 2018

Ввоз алкогольной продукции в Финляндию рухнул в течение года до небывалого уровня

По теме

Ургант прокомментировал информацию о получении гражданства Израиля
11.06.18 14:46
В Питкяранте в шоке от решения властей закрыть родильное отделение
11.06.18 14:16
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Бунт в Питкяранте, в ожидании премьер-министра, массовые вырубки в Петрозаводске
11.06.18 14:00
Все новости
Загрузка...

В первую очередь сократился ввоз пива. Эстония повысила акцизы, а в Финляндии алкоголь стал доступнее.

Финские туристы еще никогда за время ведения статистики не привозили с собой из заграничных поездок так мало алкоголя. Объемы после 2017 года сократились почти на 20%, говорится в докладе Ведомства здоровья и социального благополучия THL, передает Yle.

Почти половина из ввозимого алкоголя – это пиво, объемы которого сократились с 35,8 млн литров до 28,9 млн литров.

70% из всего алкоголя туристы ввезли на паромах из Эстонии. В феврале 2017 года в Эстонии повысились акцизы на спиртные напитки.

По теме

Ургант прокомментировал информацию о получении гражданства Израиля
11.06.18 14:46
В Питкяранте в шоке от решения властей закрыть родильное отделение
11.06.18 14:16
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Бунт в Питкяранте, в ожидании премьер-министра, массовые вырубки в Петрозаводске
11.06.18 14:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-06-11 16:09:01
Пусть сидят на заднице горячие эстонские парни.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
05.06.2018, 19:40
ФОТО: Бывшая жена Аршавина разочаровала поклонников
04.06.2018, 14:07
Питкяранта закрывается
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
09.06.2018, 12:17
Под Петрозаводском на женщину напала змея
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня

Аналитика

08.06.2018 12:43
Капитал
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет"
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 1
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 6
04.06.2018 14:07
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2018 09:59
Личное мнение
Город, в котором я родился, убивают 6
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
09.06.2018 14:45
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»