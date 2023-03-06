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«Вы делаете мир вокруг лучше»: власти Петрозаводска поздравили женщин с 8 марта

Новости. Общество
09:55, 08 Марта 2023
фото: © Правительство Карелии

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Глава Петрозаводска и спикер Петросовета поздравили представительниц с 8 марта.

Руководитель администрации карельской столицы Владимир Любарский и председатель Петросовета Надежда Дрейзис принесли поздравления женщинам 8 марта.

«Этот яркий и светлый весенний праздник – символ красоты, нежности, заботы, милосердия, верности, мудрости и многих других замечательных качеств, присущих именно представительницам прекрасной половины человечества, - говорится в поздравлении.

В этот день все слова глубокой признательности, истинного восторга и безмерного восхищения звучат исключительно в ваш адрес!

Милые женщины, вы делаете мир вокруг лучше, вдохновляете мужчин на новые достижения и добрые поступки, воспитываете детей и создаете домашний уют, честным и самоотверженным трудом вносите свой незаменимый вклад в развитие любимого города и нашей республики!»

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в своем поздравлении с Международным женским днем рассказал о том, что мы живем в эпоху говорливых рефлексирующих мужчин и немногословных и решительных женщин. 

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