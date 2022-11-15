«Вы держите в руках компас надежды»: петрозаводский шоумен Мазуровский решил стать писателем

Предприниматель, музыкант и шоумен Петрозаводска Максим Мазуровский написал свою первую книгу «Корабль находит гавань».

Бизнесмен, музыкант и организатор концертов Максим Мазуровский написал свою первую книгу «Корабль находит гавань». Как заверил в соцсети автор, она о смысле жизни и национальной идее.



«Вы держите в руках компас надежды для тех, кто способен мыслить и кому небезразлична судьба нашей планеты. Прочитав эту книгу, вы обретете веру в созидающую силу человечества.



Простыми словами и с яркими примерами в ней описано, как жить, чтобы привнести в этот мир созидание, развитие и надежду в счастливое будущее нас и наших детей - то, ради чего создан человек.



Она позволяет вместо страха, апатии и депрессии погрузиться в процесс создания лучшей версии себя. Не человекоподобных биороботов, а людей-творцов из плоти, ума и духа. Она наполняет смыслами паруса наших душ и обозначает ориентиры развития нашей великой Родины», - заявил Мазуровский в соцсети.





