Городской суд Петрозаводска вынес частное определение о грубых нарушениях закона карельскими приставами, которые на протяжении нескольких лет не смогли снести торговую пристройку "Невский пассаж".

"Вы должны были исполнить решение суда, а не ставить его под сомнение!", – эти слова судьи Ирины Гадючко, обращенные к карельским приставам, стали лейтмотивом всего процесса по рассмотрению иска о прекращении исполнительного производства в отношении скандальной торговой пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске. С таким иском в городской суд, который постановил снести наземную часть пристройки еще осенью 2013 года, обратилась начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия Ольга Баронова. Ей и пришлось отдуваться в суде за то, что его решение до сих пор не исполнено, хотя с 2017 года это исполнительное производство по распоряжению бывшего главного судебного пристава России Артура Парфенчикова находится в Москве – в Управлении по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России.

Зачем это было сделано, госпожа Баронова так и не смогла внятно ответить и лишь заметила, что не вправе комментировать решения своего руководства. Но никто из руководства ФССП на судебный процесс в Петрозаводск не приехал.

Отказав карельским приставам в удовлетворении их иска, судья Ирина Гадючко сочла также необходимым обратить внимание главного судебного пристава России Дмитрия Аристова на грубые нарушения закона при исполнительном производстве в отношении незаконной торговой пристройки "Невский пассаж".

Копия частного определения городского суда Петрозаводска будет направлена в Минюст РФ.

Подробнее о судебном процессе по делу о сносе пристройки "Невский Пассаж", читайте здесь.