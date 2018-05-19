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Новости. Политика
12:00, 19 Мая 2018

"Вы мне никто!" Скандал в парламенте Карелии

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Обсуждение законопроекта о возможном участии самовыдвиженцев на выборах главы Карелии в региональном парламенте обернулось перепалкой между Андреем Рогалевичем и Леонидом Лиминчуком.

 

Депутат Андрей Рогалевич предложил внести поправки к региональному закону "О выборах Главы республики Карелия". Первая попытка рассмотрения законопроекта оказалось провальной, поэтому на второй раз парламентарий собрал подписи жителей республики в поддержку своей инициативы.

"В настоящее время правом выдвижения обладают лишь политические партии. Предлагается установить норму, когда и самовыдвиженцы могут это делать",- пояснил Андрей Рогалевич.

С позицией Рогалевича не согласился Леонид Лиминчук. Он указал на то, что инициатор законопроекта не предоставил подписей, и ему не ясно, что за люди подписались в его поддержку, не ясна форма и методика опроса. Также Лиминчук заявил, что его смущает тот факт, что со своей инициативой Рогалевич выступил один, без консолидированной поддержки иных депутатов.

Между парламентариями вспыхнула бурная полемика.

"Давайте я вас приглашу в свой кабинет и объясню… " – обратился к Рогалевичу Лиминчук.

"Да вы для меня никто, чтобы я ходил по вашим кабинетам! Понятно?",- возмутился его оппонент.

Подробности бурной дискуссии в стенах парламента- в материале «Столицы на Онего».

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